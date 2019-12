Treinstaking – Treinverkeer normaliseert geleidelijk, morgenvroeg alles weer normaal

Sinds 22.00 uur donderdagavond is de 24 uren spoorstaking waartoe de socialistische en liberale vakbonden hadden opgeroepen, afgelopen. “Dat betekent niet dat meteen alle treinen weer op de normale tijdstippen gaan rijden”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van spoorbedrijf NMBS. “Pas morgenvroeg zullen de treinen weer normaal rijden. “De mensen blijven vanavond dus best checken op de routeplanner welke treinen rijden en welke geschrapt zijn”, adviseert Temmerman.

De NMBS blikt, ondanks de hinder door de staking, tevreden terug op de voorbije dag. “Natuurlijk was het treinaanbod verstoord door de staking, maar de manier waarop we de garandeerde treinen, een op de drie, hebben kunnen laten rijden, is positief. Vroeger wist je pas op het perron welke trein er reed of niet reed, dit keer hebben we vooraf kunnen aankondigen welke treinen zouden rijden en dat is ook in de praktijk gelukt. Dat heeft het voor de pendelaars toch aanzienlijk gemakkelijker gemaakt om hun reis te plannen “, aldus Temmerman.

De treinstaking was een gevolg van het vastgelopen overleg over een sociaal akkoord 2020-2022 voor het spoorpersoneel. Ze was een initiatief van ACOD Spoor en SOA Spoor. Ook de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorpersoneel (OVS) sloot zich bij de oproep aan. De stakers eisten met hun actie onder meer het behoud van de 36 urenwerkweek voor het voltallige personeel en een loonsverhoging van 1,1 procent.

bron: Belga