Sociaal fonds gas en elektriciteit wordt opnieuw geïndexeerd

De middelen voor het sociale fonds gas en elektriciteit, waarmee OCMW’s mensen in energiearmoede helpen, worden voor het eerst in jaren opnieuw geïndexeerd. De Kamer heeft daarvoor vandaag unaniem het licht op groen gezet. Door de indexering krijgt het fonds zes miljoen euro extra, afkomstig uit een ‘slapend fonds’ van energiewaakhond CREG. Steeds meer mensen hebben het moeilijk om hun energiefactuur tijdig te betalen. Om mensen in energiearmoede te helpen, werd een sociaal fonds opgericht. Dat geeft middelen aan de OCMW’s, waarmee deze centra mensen in energiearmoede kunnen helpen, bijvoorbeeld om energiezuinigere toestellen aan te kopen of ingrepen te doen waarmee hun energieverbruik daalt. In 2017 deden meer dan 120.000 mensen er een beroep op.

De middelen voor het fonds worden opgehaald via de elektricteitsfactuur. In 2012 werden deze middelen niet meer geïndexeerd, omdat de toenmalige regering-Di Rupo de btw op elektriciteit verlaagd had van 21 naar 6 procent. Intussen is die btw opnieuw verhoogd, maar het fonds werd tot op vandaag niet opnieuw geïndexeerd.

bron: Belga