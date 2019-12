Rafael Nadal en Ashleigh Barty zijn ITF wereldkampioenen van 2019

Rafael Nadal en Ashleigh Barty, de nummers een op de ATP- en WTA-ranking, zijn de ITF wereldkampioenen van het jaar. Dat maakte de Internationale Tennisfederatie vandaag bekend. De 23-jarige Barty is de eerste Australische op de erelijst. Nadal, 33 jaar, is de enige Spaanse tennisser die zich al wereldkampioen mocht noemen, maar hij krijgt de trofee al voor de vierde keer. Daarmee komt hij naast Ivan Lendl. Alleen Novak Djokovic en Pete Sampras (allebei zes keer) en Roger Federer (vijf) doen nog beter.

Nadal werd eerder tot wereldkampioen uitgeroepen in 2008, 2010 en 2017. Dit jaar dankt hij de erkenning aan een twaalfde zege op Roland-Garros en een vierde op het US Open. Daarnaast won hij een vijfde keer de Davis Cup met Spanje.

“Ik ben heel blij met deze titel. Het was een geweldig jaar”, reageerde Nadal. “Dat ik het jaar een vijfde keer als nummer een zou afsluiten en nog twee Grands Slams zou winnen in 2019, had ik enkele jaren geleden nooit durven hopen. In eigen land de Davis Cup winnen was de kers op de taart.”

Barty bracht in juni met Roland-Garros een eerste Grand Slam op haar palmares en leidde Australië naar de finale van de Fed Cup, waarin Frankrijk net te sterk bleek. Ze werd de eerste Australische nummer een van de wereld sinds Evonne Goolagong Cawley in 1976. “2019 was geweldig, met Roland-Garros en de Fed Cup als hoogtepunten. Ik ben zo trots op wat mijn team en ik bereikt hebben en popel om aan het volgende seizoen te beginnen.”

In het dubbelspel zijn de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah en het Hongaars-Franse duo Timea Babos en Kristina Mladenovic de wereldkampioenen van 2019.

bron: Belga