Paus roept op vluchtelingenkampen in Libië leeg te maken

Paus Franciscus heeft vandaag opgeroepen om de vluchtelingenkampen in Libië leeg te maken. Hij bekritiseerde ook scherp het blokkeren van reddingsschepen op zee met migranten aan boord. De kerkvorst ontving donderdag 33 vluchtelingen van een opvangkamp op het Griekse eiland Lesbos. Het Vaticaan haalde die onlangs naar Italië met een humanitaire corridor. Hoe kan men de “schreeuw van vertwijfeling” van hen ontkennen, die liever de dood op zee riskeren dan “langzaam te sterven in de Libische vluchtelingenkampen, oorden van foltering en slavernij?”, vroeg paus Franciscus zich af.

Bij de audiëntie in het Vaticaan was een groot kruis met een reddingsvest tegen de muur gehangen. Het vest behoorde toe aan een anonieme migrant die afgelopen zomer verdronk in de Middellandse Zee. Sinds zijn verkiezing in 2013 maakt de paus er een zaak van om op te komen voor de migranten.

Bron: Belga