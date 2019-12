Origineel olympisch manifest geveild voor 8,8 miljoen dollar

Het origineel olympisch manifest is gisteren in New York geveild voor 8,8 miljoen dollar (ongeveer 7,9 miljoen euro), een record voor sportmemorabilia. Dat heeft het veilinghuis Sotheby’s bekendgemaakt. Het 14 pagina’s tellende manuscript leverde veel meer op dan verwacht. Sotheby’s had vooraf gerekend op een bedrag van 1 miljoen dollar.

Het manifest werd in 1892 geschreven door de Franse baron Pierre de Coubertin. Daarin stelt hij voor de antieke Olympische Spelen te doen herleven, gezien de positieve impact van sportactiviteiten op individuen en de samenleving. Twee jaar later richtte hij het Internationaal Olympisch Comité op. De eerste Spelen vonden in 1896 plaats in Athene.

Het vorige record werd in juni 2019 gevestigd. Toen leverde een shirt van baseballlegende Babe Ruth 5,6 miljoen dollar op.

Bron: Belga