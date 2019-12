Opnieuw hitterecord in Australië

In Australië is voor de tweede dag op rij het record voor de warmste dag in het land gebroken. De gemiddelde maximumtemperatuur in het land bedroeg woensdag 41,9 graden Celsius, een hele graad meer dan het record dat de dag voordien was gevestigd. Dat blijkt uit cijfers van het Australische meteorologisch bureau (BoM). Voordien dateerde het record van 40,3 graden van januari 2013.

Een hittegolf heeft momenteel Australië in haar ban. Naar verwachting duurt die nog tot zaterdag. Het land kamp met een ernstige droogte en massale bosbranden in het oosten.

Bron: Belga