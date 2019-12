Natuurrampen veroorzaakten minder financiële schade in 2019

De financiële schade door natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen bedraagt dit jaar 140 miljard dollar. Dat berekende de Zwitserse verzekeraar Swiss Re. Het totale schadebedrag ligt daarmee een pak lager dan in 2018, toen het om 176 miljard dollar ging. Natuurrampen op zich waren in 2019 goed voor een schadebedrag van ongeveer 133 miljard dollar, een daling met 20 procent in vergelijking met 2018. De overige 7 miljard – 31 procent minder – is te wijten aan door de mens veroorzaakte rampen, zoals grote branden of industriële ongevallen.

In totaal namen verzekeraars volgens Swiss Re dit jaar voor 56 miljard dollar aan schade op zich. Dat bedrag ligt onder het gemiddelde van de voorbije tien jaar. In 2018 bedroeg de schadelast 93 miljard dollar.

Wat het aantal menselijke slachtoffers betreft, komt de balans volgens de verzekeraar uit op zowat 11.000 doden en vermisten. Vooral tropische stormen maakten het grootste aantal slachtoffers. In het begin van het jaar kostten de cyclonen Idai en Kenneth in Mozambique en zijn buurlanden en cycloon Fani in India alleen al aan 1.400 mensen het leven.

De impact van die stormen bleef voor de verzekeraars echter beperkt, gezien de lage verzekeringsdekking in die regio’s. Orkaan Dorian, die in september de Bahama’s en de oostkust van de Verenigde Staten teisterde, leidde dan wel weer tot een hoge schadelast van 4,5 miljard dollar.

Voor verzekeraars gebeurden enkele van de duurste natuurrampen dit jaar in Japan. Op korte tijd veroorzaakten tyfoon Faxai (september) en tyfoon Hagibis (oktober) voor respectievelijk 7 en 8 miljard dollar aan door verzekeraars betaalde schade.

bron: Belga