Lieven Scheire kroont zich tot “De Slimste Mens ter Wereld”

Televisiemaker en comedian Lieven Scheire heeft zich donderdagavond tot “De Slimste Mens ter Wereld” gekroond in het gelijknamige VIER-programma. In de finale klopte Scheire “De Ideale Wereld”-sidekick Thomas Huyghe, die nochtans met de hoogste score de reguliere speeltijd had afgesloten. Sopraan Astrid Stockman werd derde. Lieven Scheire was ook tijdens het seizoen al de kandidaat met de meeste overwinningen op de teller, wat hem meteen een plaats in de allerlaatste aflevering opleverde. Daarin begonnen hij en Stockman het best, maar Huyghe plaatste zich met een fenomenale filmpjesronde toch als eerste voor de finale. Hij raadde zelf erg snel alle trefwoorden bij een fragment van de film “Beautiful Boy” van Felix Van Groeningen en griste ook nog eens de 50 seconden weg van het fragment van Stockman over de gasontploffing in Wilrijk eerder dit jaar. Scheire werd uiteindelijk de tweede finalist omdat Stockman te weinig kon aanvullen bij zijn fragment over de vliegtuigcrash die het leven kostte aan Buddy Holly, Ritchie Valens en The Big Bopper.

In de finale keek Scheire tegen een achterstand aan, maar zoals zo vaak smolt die door het spelconcept van DSMTW als sneeuw voor de zon. Huyghe kreeg wel als eerste de kans om de tijd van zijn tegenstander helemaal op nul te krijgen, maar bleef op twee trefwoorden steken over “Dante”: inferno en Italiaan. Scheire kon aanvullen met “La Divina Commedia” en leek zich dan te laten zakken onder de tijd van Huyghe om het bij de volgende vraag af te maken, maar vond dan toch nog het benodigde vierde trefwoord “dichter”.

Scheire volgt op de erelijst van “De Slimste Mens” radiopresentator Peter Van de Veire op.

bron: Belga