Levenslang voor opdrachtgevers politiek bloedbad op Filipijnen

De opdrachtgevers van een politiek bloedbad in 2009 op de Filipijnen waarbij 58 doden vielen, zijn donderdag veroordeeld tot een levenslange celstraf. Op 23 november 2009 werden 58 mensen, onder wie 32 journalisten, om het leven gebracht bij een aanval op hun konvooi in de zuidelijke provincie Maguindanao, op het eiland Mindanao. Hun lichamen werden in een massagraf gegooid.

De clan Ampatuan, een machtige lokale politieke dynastie, werd al snel ervan beschuldigd de opdracht tot het bloedbad te hebben gegeven. Zo wilden ze de kandidatuur van een lid van een rivaliserende familie voor de functie van provinciegouverneur dwarsbomen.

Onder de slachtoffers waren 20 familieleden, advocaten en aanhangers van de toenmalige burgemeester Esmael Mangudadatu. Zij reisden in een konvooi om zijn kandidatuur te formaliseren. Zij hadden het gezelschap van 32 journalisten en andere mediawerkers. De kandidatuur werd beschouwd als groot nieuws in de provincie en in het land, aangezien de Ampatuan-familie gewoonlijk niet werd uitgedaagd in verkiezingen.

Andal Ampatuan Junior, die destijds zijn vader wou opvolgen aan het hoofd van de provincie, en vier andere leden van zijn familie zijn schuldig bevonden aan de doodslag op 57 mensen en zijn veroordeeld tot levenslang. Het lichaam van het 58ste slachtoffer is nooit teruggevonden. De rechter veroordeelde in totaal 28 verdachten tot levenslang of tot 40 jaar zonder voorwaardelijke vrijlating.

De familie ontkent alle aanklachten en zal in beroep gaan tegen de veroordeling. In het proces is een honderdtal personen aangeklaagd. Andere verdachten die door de familie de opdracht hadden gekregen de moorden uit te voeren, zijn veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 10 jaar. Meer dan vijftig andere verdachten zijn vrijgesproken, onder wie ook vier leden van de Ampatuan-familie.

