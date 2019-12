Kamer stemt voorstel Vlaams Belang weg over taalwetgeving in het leger

De Kamer heeft vandaag een wetsvoorstel van Vlaams Belang weggestemd dat de minister van Defensie verplicht elk jaar een verslag in te dienen over de naleving van de taalwetgeving in het leger. In de commissie had het opmerkelijk genoeg wel nog groen licht gekregen. Een verslag over de naleving van de taalwetgeving in het leger is nu al verplicht, maar in de feiten legt de minister dat verslag pas zeer laat neer. Zo werd het verslag over het jaar 2007 pas ingediend in juli 2012. Het voorstel van Vlaams Belang moest er voor zorgen dat het verslag binnen een aanvaardbaar tijdsbestek zou worden afgeleverd zodat het bruikbaar zou zijn “om onevenwichten weg te werken en het tekort aan Vlaamse arbeidsplaatsen op te vullen”.

Het voorstel werd in de bevoegde commissie goedgekeurd met zes stemmen tegen vijf. Naast Vlaams Belang (twee leden) stemden N-VA (drie leden) en CD&V (Hendrik Bogaert) voor de tekst. Open Vld onthield zich. De Franstalige partijen en de sp.a stemden tegen.

In de plenaire was er enkel steun van Vlaams Belang en N-VA. CD&V en Open Vld onthielden zich, terwijl de andere fracties tegen stemden.

bron: Belga