Geen vooruitgang in onderhandelingen, acties gaan verder

De onderhandelingen tussen vakbonden en regering in Frankrijk over de pensioenhervorming hebben vandaag niets opgeleverd. Al meer dan twee weken zijn er in Frankrijk acties tegen die hervorming, en de vakbonden gaan door met de stakingen en betogingen. Dat meldt Philippe Martinez, topman van de vakbond CGT, na afloop van de vergadering. Voor 9 januari, na de kerstvakantie dus, kondigde Martinez een nieuwe actiedag aan. De grootste vakbond, CFDT, sloot zich echter niet aan bij die oproep. “We hebben, dat moeten we zeggen, een opening gevoeld bij premier Philippe”, zei Laurent Berger van CFDT na afloop van de vergadering. Begin januari volgen nieuwe onderhandelingen, zei Berger nog. Later bevestigde Philippe dat er nieuwe gesprekken komen “in de eerste dagen van januari”. Berger had het verder over een “constructief klimaat”. Hij riep op tot een tijdelijke wapenstilstand.

Vier andere vakbonden, FO, CFE-CGC, Solidaires en FSU, delen de oproep tot een nieuwe actiedag op 9 januari wel. “Er waren veel beloftes, maar niets concreet”, aldus Martinez. “Het enige wat concreet is, is dat de premier niet naar de straat geluisterd heeft.”

Bron: Belga