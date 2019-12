Engie zet blockchain in voor certificering groene stroom

Energieleverancier Engie heeft een contract afgesloten met kalkproducent Lhoist voor de levering van groene stroom uit de Noordzee. Voor het eerst zet de energieleverancier blockchaintechnologie in ons land in om te certificeren dat het om groene stroom gaat. Engie zal 8,4 MW hernieuwbare energie, geproduceerd door windturbines in de Noordzee, leveren aan het Waalse kalkbedrijf. Dat moet, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot de helft van het verbruik van Lhoist in België dekken.

Om te verzekeren dat klanten bij het afsluiten van een contract voor groene stroom ook wel degelijk groene stroom ontvangen, wordt normaal gebruikgemaakt van het systeem van garanties van oosprong. Engie gaan nu een stap verder door ook blockchaintechnologie in te zetten. “Dit zorgt voor een bijkomende certificering om te tonen dat het dagdagelijkse verbruik effectief wordt gedekt door lokale groene elektriciteit, geproduceerd in België”, aldus een woordvoerster. Het is voor het eerst dat Engie in ons land een contract afsluit voor groene elektriciteit met blockchaincertificering.

bron: Belga