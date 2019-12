‘CurieuzeNeuzen’ verhuizen voor schonere lucht

Zes procent van de 20.000 deelnemers aan CurieuzeNeuzen Vlaanderen en 11 procent van de 33.000 kandidaten die geen meetpunt kregen, namen de ingrijpende beslissing op zoek te gaan naar een nieuwe woonst omdat het meetresultaat tegenviel. Het is een van de opvallende conclusies in een onderzoek van het Hiva (KU Leuven) over de maatschappelijke impact van CurieuzeNeuzen Vlaanderen, dat vandaag wordt voorgesteld, zo schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen. In totaal gaat het over 3.000 à 4.000 families of individuen. 30 à 50 procent is daadwerkelijk verhuisd, anderen hebben nog steeds de intentie. Opmerkelijk: ook 9 procent van de deelnemers en kandidaten zocht een andere woon- of werkplek met als doel de pendeltijd te verkorten, of is van plan dat te doen. Het gaat opnieuw over 2.500 à 4.500 families of individuen, al kan er een overlap zijn met de vorige groep. Een kleinere groep van 1.200 à 1.550 mensen zocht een werkplek met een betere luchtkwaliteit, of heeft plannen in die richting (3 à 4 procent). Nog eens 1.000 à 1.400 families (2 à 4 procent) zochten of zoeken een school voor de kinderen met betere luchtkwaliteit.

“Dit zijn erg grote aantallen”, zegt Huib Huyse, die als hoofd van de onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling van het Hiva het onderzoek coördineerde. “We wisten dat dit kon gebeuren, maar hadden het niet op die schaal verwacht. Het was ook niet de bedoeling met CurieuzeNeuzen een kleine volksverhuizing op gang te brengen.”

Opvallend is ook dat veel deelnemers beklemtonen dat ze het probleem voor de rest van de ­samenleving niet willen vergroten, maar net hun ecologische voetafdruk willen verkleinen. ­Velen veranderden bijvoorbeeld van werk ‘om niet langer uren in de wagen te zitten’. Anderen geven aan een woonst of job te hebben gezocht in de buurt van een station. Verschillende respondenten zeggen hun auto weg te willen doen.

