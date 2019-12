Croky Cup – Club Brugge stoot door naar halve finales na 0-2 zege bij Anderlecht

Club Brugge heeft zich donderdagavond als laatste geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. Op bezoek bij Anderlecht haalde de competitieleider het na doelpunten in de tweede helft van Ruud Vormer en Eder Balanta met droge 0-2 cijfers. Paars-wit liep zo al tegen de vierde nederlaag op rij aan tegen de Bruggelingen – de tweede opeenvolgende in eigen huis zelfs, terwijl het voordien 21 jaar had geduurd vooraleer Club de drie punten nog eens kon pakken in het Astridpark – en voor hun laatste zege moeten we al teruggaan naar mei 2018, oftewel zeven wedstrijden geleden. Met de Bekeruitschakeling in de ‘Match van het Jaar’ verspeelde Anderlecht meteen ook zijn beste kans op Europees voetbal, in de Jupiler Pro League is Play-off I immers ver weg. Club Brugge raast intussen maar door en mag donderdagavond de trommel in, samen met Zulte Waregem, Antwerp en KV Kortrijk.

Blauw-zwart heeft echter ook werkpunten: het gebrek aan efficiëntie voorin is al langer een teer punt en dat was in de eerste helft in het Astridpark niet anders. Kansen genoeg voor de bezoekers, maar onder meer een bedrijvige Krépin Diatta en Vormer – die laatste zelfs alleen afgezonderd voor Hendrik Van Crombrugge – konden niet afwerken. Na een wurggreep in het openingskwartier liet Club de thuisploeg gaandeweg de eerste helft meer in de wedstrijd komen, met een uitstekende kans voor Kemar Roofe als resultaat. De Engelse spits knikte een voorzet van Jérémy Doku nipt naast. Ook met een afstandsschot vond Roofe even later de kooi van Simon Mignolet niet.

Vlak na de kampwissel vond Club het gaatje dan toch: paars-wit kreeg het leer achterin niet weg en de bal belandde aan de rand van de zestien uiteindelijk bij Vormer, die het in de verste hoek lepelde. Voor de Nederlandse aanvoerder van blauw-zwart het eerste doelpunt van het seizoen op de Belgische velden, in de kwalificaties voor de Champions League scoorde hij ook al een levensbelangrijke treffer uit bij Dinamo Kiev. Nauwelijks enkele minuten later had Hans Vanaken altijd de 0-2 op het bord moeten zette, maar Van Crombrugge hield zijn ploeg met een beenveeg recht – zijn zoveelste mirakelsave van het seizoen.

Een kwartier later moest de van Eupen overgekomen doelman zich toch een tweede keer gewonnen geven, toen Eder Balanta na een hoekschop van Ruud Vormer de 0-2 van dichtbij mocht binnenkoppen. Met een doelpunt en een assist eiste Vormer dus een hoofdrol op, voor de thuisploeg was het op dat moment al over en uit, daar kon de inbreng van Nacer Chadli niets meer aan veranderen. Zijn collega-Rode Duivel Vincent Kompany had zijn rentree met een basisplaats gevierd, maar geluk kon de centrale verdediger de ploeg van zijn hart nog niet bijbrengen. Paars-wit kon dit seizoen immers nog geen enkele wedstrijd winnen waarin Kompany bij het laatste fluitsignaal nog op het veld stond.

