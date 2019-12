Een ongelukje is snel gebeurd: zo raak je je progressie in games niet kwijt

Het is de nachtmerrie van elke gamer: je PlayStation opstarten en zien dat al je gemaakte spelprogressie verloren is gegaan. Met de Seagate Game Drive for PS4 voorkom je dit horrorscenario. We tonen je hoe je een back-up maakt op deze externe harde schijf.

Op de Seagate Game Drive for PS4 heb je 2 TB aan extra opslagcapaciteit ter beschikking. Zo heb je altijd voldoende ruimte voor een back-up, zodat je je progressie niet kwijt raakt. Een foutje is immers snel gebeurd. Een botsing, glas wijn of een overenthousiast huisdier: allen kunnen ze jouw PlayStation 4 defect maken.

Geen idee hoe je een back-up maakt op je PlayStation 4?

Wij tonen je stap voor stap hoe je dat doet.

Zorg eerst dat jouw spelprogressie is gesynchroniseerd. Selecteer ‘Trofeeën’, ‘Options’ en ‘Synchroniseren met PlayStation Network’.

Sluit de Seagate Game Drive for PS4 aan op je console via de USB-poort.

Ga naar ‘Instellingen’, ‘Systeem’, ‘Back-ups maken en herstellen’.

Kies hier de gegevens die je wil back-uppen. Je kan bijvoorbeeld kiezen om enkel je spelprogressie te bewaren, zodat je meer ruimte over houdt op je Seagate Game Drive.

Kies een naam voor je back-up. Zo behoud je het overzicht.

Ziezo, jouw PlayStation 4 maakt nu een back-up aan! Een voortgangsbalk toont aan wanneer de back-up klaar is.

Spelprogressie neemt weinig plaats in op de harde schijf. Op de Seagate Game Drive for PS4 heb je zo ook nog ruimte om jouw gamebibliotheek aan te dikken. Aangezien games ongeveer een gemiddelde grootte hebben van 40 GB per titel, kan je zo tot 50 gedownloade games op deze schijf bewaren.

En leuk om te weten: de Seagate Game Drive for PS4 vloekt niet met je interieur. Deze schijf heeft immers de look-and-feel van een PlayStation 4 en heeft geen aparte stroomkabel nodig.