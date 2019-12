Oudste getrouwde koppel ter wereld viert tachtigste huwelijksverjaardag

John Henderson en Charlotte Curtis vieren op 22 december hun eiken bruiloft. Hij is 106, zij is 105. Het oudste getrouwde koppel ter wereld stapte tachtig jaar geleden in het huwelijksbootje.

Alles begon in de les zoölogie in 1934. De toen 21-jarige John zat vlak achter de 20-jarige Charlotte. “Ik vond hem meteen leuk, en ik vond het niet erg dat hij over mijn schouders keek”, vertelde ze aan The Washington Post.

John werd geboren in 1913 in Fort Worth. Hij vertelt aan The Post hoe de radio langzaam ingang vond in het dagelijkse leven. Zo herinnert hij zich hoe de buren een exemplaar in huis namen toen hij 8 jaar oud was – en wat een opwinding dat teweegbracht. Toen hij begin 1930 naar Austin verhuisde telde de stad 53.000 zielen. Nu wonen er meer dan 2 miljoen mensen in Austin.

Langstlevende getrouwde koppel

Charlotte zag het levenslicht in 1914 in Iowa. De twee trouwden in 1939 in het gezelschap van slechts twee gasten. Hun huwelijksreis ging naar San Antonio in Texas, waar ze in een hotelkamer verbleven die slechts 7 dollar per nacht kostte.

Guinness World Records officialiseerde het paar als het langstlevende getrouwde koppel ter wereld. De titel van ‘langste huwelijk ooit’ is volgens Guinness World Records het huwelijk tussen Zelmyra en Herbert Fisher, die op respectievelijk 17-jarige en 19-jarige leeftijd in het huwelijksbootje traden. Het paar was 86 jaar en 290 dagen getrouwd toen Herbert in 2011 overleed.