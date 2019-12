Lewis Capaldi’s ‘Someone You Loved’ is het meest populaire nummer van 2019 in Vlaanderen

De Schotse singer-songwriter Lewis Capaldi heeft met zijn ballad ‘Someone You Loved’ de Vlaamse hitlijsten het langst kunnen domineren. Het nummer stond 48 weken in de Ultratop. Opmerkelijk is dat de hit nooit op nummer 1 stond.

‘Someone You Loved’ haalde het nipt van hiphop-countrynummer ‘Old Town Road’ van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. Die laatste hit stond nochtans elf weken lang op nummer 1, een eer die ‘Someone You Loved’ nooit te beurt viel. Twee weken op de tweede plek was de hoogste positie dat de hartgebroken ballad tijdens haar 48 weken in de Ultratop behaalde. Het is de eerste keer sinds 1993 dat het meest populaire nummer van het jaar geen enkele dag op nummer 1 heeft gestaan. Capaldi neemt daarmee de fakkel over van Freddie Mercury, die met ‘Living on My Own’ in 1993 de grootste hit scoorde en nooit op het hoogste schavotje stond.

#LikeMe

Andere ietwat verrassende winnaar was de cast van de Ketnet-reeks ‘#LikeMe’. Zij geven onder andere Niels Destadsbader en Billie Eilish het nakijken door met hun coveralbum van Nederlandstalige hits het meest populaire album te scoren. Bij de Belgische artiesten bleek Regi het meest in de lijst voor te komen. Met zijn nummers ‘Ordinary’ met Milo Meskens en ‘Summer Life’ met Jake Reese en OT nam hij respectievelijk de 24ste en 26ste plek in.

Ook opvallend is het feit dat in 2019 slechts vijf nummers bovenaan de Ultratop-lijst prijkten, een absoluut record.