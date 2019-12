Kyra Gantois haalt uit naar Anuna De Wever: “Ze reist zelf op milieuonvriendelijke manier”

Klimaatactiviste Kyra Gantois heeft op Twitter vernietigend uitgehaald naar haar voormalige collega Anuna De Wever. Ze vindt het niet kunnen dat De Wever niet meteen terugkeerde met haar zeilboot nadat de klimaattop van de VN in Chili afgelast werd en ze binnenkort op een milieuonvriendelijke manier terugreist.

Kyra Gantois uitte de kritiek woensdagavond op Twitter. De 20-jarige klimaatactiviste, die enkele maanden geleden uit ‘Youth For Climate’ stapte omdat ze “het beu was om als een stuk vuil behandeld te worden”, is niet te spreken over het reisgedrag van Anuna De Wever (18). “Dus als ik het goed begrijp, vertrekt Anuna naar de COP met een zeilboot, die eigenlijk enorm schadelijk is voor het milieu. Krijgt dan te horen dat de COP wordt verplaatst naar Madrid, heeft eigenlijk genoeg tijd om terug te keren, maar kiest ervoor om verder naar het Amazonewoud te gaan. Om dan een week in het mooie Brazilië te verblijven. Om dan op vakantie naar Martinique te gaan om van daar eens te videochatten met de COP in Madrid om dan van daar naar Aruba te gaan, om dan midden januari (dat is pas binnen een maand) terug te komen met een cargoschip, dat ook allesbehalve goed is voor het milieu”, sneert ze.

Nefast voor geloofwaardigheid van ‘Youth For Climate’

Gantois verwijt haar voornamelijk op die manier de geloofwaardigheid van ‘Youth For Climate’ te ondermijnen. “Ik weet het niet hé, maar ik zit hier rustig te studeren voor mijn examens, heb YFC opgegeven door het pestgedrag en al de stress die er bij kwam kijken en zij zit rustig de geloofwaardigheid van de organisatie waar ik mijn leven in gestoken heb in twijfel te trekken. Ik heb niks persoonlijk tegen Anuna, maar what the fuck?”, besluit ze.

Anuna De Wever heeft voorlopig nog niet op de kritiek gereageerd.