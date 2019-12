Indiase stad deelt maaltijden uit in ruil voor halve kilo plastic

In een poging om de plasticvervuiling tegen te gaan en de bevolking te sensibiliseren over het onderwerp deelt het bestuursorgaan van de stad Bhubaneswar in de Indiase deelstaat Odisha maaltijden uit. Daarvoor vraagt het wel een halve kilogram plastic afval in ruil.

Het ‘Meal for Plastic’-initiatief werd uitgerold met de steun van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP). Eender wie kan een maaltijd verkrijgen in ruil voor een halve kilogram plastic afval: zo gaat de stad de plasticvervuiling tegen, terwijl mensen die in precaire omstandigheden leven eveneens geholpen zijn met de actie.

Odisha: Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) in collaboration with NGOs has rolled out an initiative “Meal for Plastic” under State government’s Ahar Yojana. Prem Chandra Chaudhary, BMC Commissioner says,”This is kind of a plastic collection campaign, plus food security.” pic.twitter.com/kc79AJI922 — ANI (@ANI) December 16, 2019

“Dit project is een kleine stap richting een betere bescherming van het milieu en meer bewustzijn rond plasticvervuiling”, stelt VN-medewerker Tarana Shayad. “Al het ingezamelde plastic zal worden gerecycleerd op een correcte manier.”