In Moskou kan je honden knuffelen tegen vliegangst

In de luchthaven van Moskou Domodedovo kunnen passagiers voor hun vlucht honden knuffelen om vliegangst tegen te gaan.

Er is al langer een speciale plek voorzien op de luchthaven waar passagiers een hond kunnen strelen of knuffelen voordat ze op het vliegtuig stappen, maar op zaterdag 28 december is voor de derde keer een actie gepland om het initiatief in de kijker te zetten.

In Russia you can give dogs a hug before flying.❤️ – Passengers at Moscow Domodedovo Airport will be given a hug for dog therapists to reduce stress before flying. On Tuesday, December 17, the agency “Moscow” was informed in the press service of… https://t.co/sWX22XEW7i — Bemorepanda (@Be_More_Panda) December 18, 2019

Beagle en husky

De luchthaven werkt samen met de dierenrechtenorganisatie Second Life voor het initiatief dat ‘Hug a friend before your flight’ heet. Vier honden, waarvan een beagle en een husky, zijn bereid om alle knuffels en streeltjes met veel plezier in ontvangst te nemen. De honden maken deel uit van gezinnen met kinderen; ze zijn dus zachtaardig en werden uiteraard streng gekeurd.

“We weten allemaal dat communicatie met dieren ons helpt om rustig te worden”, aldus Second Life-CEO Stanislav Pereshein. “Een hond knuffelen is de perfectie therapie om vliegstress de baas te kunnen.”