De bekendste mythes omtrent pokeren

Poker is al jaren een van de populairste casinospellen, hierbij komt strategie kijken maar ook geluk. Beide factoren zijn eigenlijk net zo belangrijk bij poker. Je kunt dit spel tevens online spelen, zoals op onlinecasinohex.nl. Er zijn overigens vrij veel mythes te vinden rond poker, hieronder vind je een paar voorbeelden.

Puur geluk

Een bekende mythe omtrent poker is dat het spelletje puur gebaseerd is op geluk. Mensen die het spel niet spelen zeggen dit vaak, maar dit is niet natuurlijk niet waar. Het is niet voor niets dat bepaalde spelers constant de finales van toernooien halen en zelfs winnen. Als het spelen van poker alleen maar geluk was dan zou iedere keer iemand anders winnen, maar dit is niet het geval. Natuurlijk heeft geluk wel een factor bij poker, net zoals bij alle ander casinospellen.

Puur bluffen

Een andere mythe rond het spelen van poker is dat het puur bluffen is, maar dit is net zoals bij de vorige mythe ook niet waar. Vooral in boeken en films zie je vaak dat mensen ontzettend hoge geldbedragen winnen bij het poker doordat ze bluffen. In het echte leven komt dit niet zo vaak voor, al heeft bluffen zeker wel een rol aan de echte pokertafels. Als je zo nu en dan eens bluft, dan kan dit je helpen om geld te winnen. Maar je moet het niet te vaak doen, want dan zullen je tegenspelers de strategie al snel doorhebben en zelfs counteren. Hierdoor verlies je juist meer dan dat je wint.

Het lezen van tegenstanders

Er zijn mensen die denken dat professionele pokerspelers zo goed zijn in het spel doordat ze het vermogen hebben om de tegenstanders perfect te lezen, het is net alsof ze telepathische superkrachten hebben. Dit is natuurlijk niet waar. Natuurlijk maken ze wel gebruiken van het lezen van de lichaamstaal van de tegenspelers, maar dit is maar een klein gedeelte van de factoren waarop de spelers hun keuze om door te gaan of te stoppen baseren. Boeken over de lichaamstaal van mensen, zoals die van Frank van Marwijk, zul je dus niet zo snel tegenkomen op een pokertafel.