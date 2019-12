Camila Cabello verontschuldigt zich na racismerelletje

De Amerikaans-Cubaanse zangeres Camila Cabello heeft zich op Twitter uitvoerig geëxcuseerd voor een aantal racistisch getinte Tumblr-posts uit 2012, die de afgelopen dagen viraal gingen op sociale media. “Ik was onopgevoed en onwetend. Ik zal er voor eeuwig spijt van hebben.”

De 22-jarige zangeres met hits als ‘Havana’ en ‘Señorita’ plaatste een afbeelding met tekst op Twitter waarin ze zich verontschuldigt. “Toen ik jonger was, had ik een taalgebruik waar ik me nu diep voor schaam en waar ik voor eeuwig spijt van zal hebben. Ik was onopgevoed en onwetend. Eens ik me bewust werd van de geschiedenis en de zwaarte en echte betekenis achter deze verschrikkelijke en kwetsende woorden, was ik verschrikkelijk beschaamd dat ik ze ooit gebruikt had.”

De excuses komen er nadat screenshots van de intussen verwijderde Tumblr-posts weer op sociale media verspreid werden. In die berichten deelde ze onder ander memes waarin racistische stereotiepen gebruikt werden en kwam ook het n-woord meermaals voor. “Ik heb me toen verontschuldigd en nu verontschuldig ik me opnieuw”, aldus Cabello. “Hoe graag ik het ook zou willen, ik kan niet teruggaan in de tijd en de dingen die ik toen zei, veranderen. Maar eens je het beter weet, handel je ook beter. Dat is alles wat ik kan doen.”

I’m sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb — camila (@Camila_Cabello) 18 décembre 2019

Niet de eerste keer

Het voormalig Fifth Harmony-lid meent dat ze veranderd is. “Ik ben 22 nu, ik ben gegroeid en heb geleerd. Deze fouten vertegenwoordigen niet de persoon die ik ben of de persoon die ik ooit ben geweest.” “Ik sta alleen en heb altijd gestaan voor liefde en inclusiviteit”, gaat ze verder. “Ik heb nooit een grammetje haat of verdeeldheid in mijn hart gedragen, zelfs toen.” Ze belooft haar zogezegde jeugdzonden nu goed te maken. “Ik gebruik mijn platform om het te hebben over onrechtvaardigheid en ongelijkheid, en ik zal dat blijven doen.”

De verontschuldigingen vallen niet bij iedereen in goede aarde. Verschillende Twitteraars wijzen haar op incidenten met haar ex-Fifth Harmony-collega Normani. Cabello zou haar in het verleden al eens met het n-woord benoemd hebben, al ontkent de Amerikaanse-Cubaanse dat stellig. Wel gingen Cabello-fans al eens over de schreef toen ze Normani op een uitgesproken racistische manier (zo werd onder andere haar gezicht gephotoshopt op een gelyncht Afro-Amerikaans lijk) uitscholden op Twitter.

1. Tell us what you’re sorry about exactly

2. Keep your feelings out of it. We don’t care you’re embarrassed/could change things/etc.

3. What did you believe? How did you change those beliefs?

4. Adults can still be racist. We need more info than you just getting older — Wagatwe Wanjuki 🇰🇪 🇧🇸 (@wagatwe) 19 décembre 2019

Nog anderen vinden de boodschap niet overtuigend en stellen haar kritische vragen. “1. Vertel ons waar je precies spijt van hebt 2. Houd je gevoelens erbuiten. Het kan ons niet schelen dat je je schaamt / dingen zou kunnen veranderen / enz. 3. Wat geloofde je? Hoe heb je die overtuigingen veranderd? 4. Volwassenen kunnen nog steeds racistisch zijn. We hebben meer informatie nodig dan enkel het feit dat je ouder wordt.”