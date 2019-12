BIZAR. Jongste burgemeester van de VS is 7 maanden oud

Een baby van zeven maanden is de jongste burgemeester van de Verenigde Staten nadat hij afgelopen weekend werd ingehuldigd als ere-burgemeester van Whitehall in Texas.

William Charles “Charlie” McMillian, beter bekend als ‘Mayor Charlie’, was gehuld in kostuum toen hij afgelopen zondag in aanwezigheid van 150 gasten werd ingezworen. Mayor Charlie werd in oktober al “verkozen”.

De titel van ere-burgemeester wordt elk jaar geveild aan de hoogste bieder op een barbecue van het vrijwilligerskorps van de lokale brandweer. Afgelopen oktober was dat Charlie – of beter gezegd: zijn ouders, die een kandidatuur in naam van Charlie indienden. De baby kreeg dan ook een uitnodiging voor zijn inauguratie.

Make America Kind Again

“Charlie is tolerant tegenover alle bevolkingsgroepen en zijn politieke slogan is ‘Make America Kind Again'”, aldus de adoptiemoeder van Charlie aan Newsweek. “Of je nu een Democraat, Republikein of Onafhankelijke bent, Charlie ziet je graag.”

Naar verluidt kwam de dag ten einde voor Charlie toen hij rond 19 uur in slaap viel op de schoot van één van de dansers die zijn inauguratieceremonie opfleurden.