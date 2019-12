Weerbericht – Droog en rustig weer, maar frisser

We krijgen vandaag/woensdag droog en rustig weer. Het wordt wel wat frisser met maxima tussen 5 en 7 graden in de Ardennen en tussen 7 en 9 graden elders. Dat zegt het KMI. In de loop van de nacht op donderdag komen er geleidelijk wolken opzetten vanuit het westen. In het oosten is het helder tot lichtbewolkt. De minima schommelen tussen 3 en 7 graden.

De bewolking neemt donderdag toe in het westen en later ook in het centrum, waar enkele buien kunnen vallen. In het oosten blijven er meer opklaringen. Het wordt opnieuw erg zacht met maximumtemperaturen tussen 10 en 14 graden.

Vrijdag trekt een nieuwe regenzone over het land. In de loop van de namiddag wordt het droger met enkele opklaringen vanaf het westen. Weer vrij zacht met maxima tussen 9 en 13 graden.

Het weekend begint met opklaringen. Het wordt zaterdag droger, maar een bui is niet uitgesloten, bij maxima tussen 4 en 9 graden. In de nacht op zondag trekt dan een nieuwe regenzone over België. In de loop van de dag is het wisselvallig en vrij winderig met regelmatig buien. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 5 en 9 graden.

bron: Belga