Recordtemperaturen en winter zonder sneeuw in Moskou

Moskou heeft woensdag een nieuw warmterecord opgetekend. Er ligt zelfs geen sneeuw, wat zeer ongebruikelijk is voor deze periode van het jaar. Een meteorologisch station ten noorden van Moskou tekende 5,4 graden Celsius op woensdag. Die temperatuur is nog nooit opgetekend sinds het begin van de metingen. “Dit is een nieuw record voor een 18 december”, zegt het Fobos-weercentrum, dat de metingen uitvoert.

In december is de Russische hoofdstad normaal bedekt door een sneeuwtapijt. Dit jaar waren er enkel wolken en geen sneeuw. De meteorologische diensten voorspellen dat het zelfs nog warmer kan worden.

Bron: Belga