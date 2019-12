Pastoor laat Bruegel-expo in Brusselse kerk afbreken wegens “aanstootgevend”

De pastoor van de Kapellekerk in Brussel-Centrum heeft een expo van een moderne interpretatie van de kunstwerken van Pieter Bruegel de Oude laten afbreken. Vandaag hebben de kunstenaars een brief ontvangen dat de tentoonstelling “aanstootgevend” was. Dat schrijft BRUZZ vandaag. Kunstenaars van de Anderlechtse vzw Beeldenstorm hadden een moderne interpretatie van de kunstwerken van Bruegel in de Kapellekerk geïnstalleerd. Daar ligt Bruegel namelijk begraven. De aanvraag voor de expo was al een jaar geleden gebeurd bij de Kerkfabriek en de bewuste werken waren in mei ingediend in het finale dossier.

Toch neemt de kerkgemeenschap nu aanstoot aan de werken. De brief in kwestie kwam volgens de vzw van een pater-broeder van de Kapellekerk, die de boodschap moest overbrengen van de bisschop. Volgens sommige kerkgangers is de interpretatie onzedelijk en moest de tentoonstelling dus weg. Er waren onder meer grote voetsporen op de vloer geschilderd, waaronder één met een kruis op. Ook een fictieve grafsteen van Pieter Bruegel moet de kerk uit.

De discussies tussen de kunstenaars en de pastoor gingen er volgens artistiek directeur Nik Honinckx agressief aan toe. “Ik snap het niet goed”, zegt Honinckx aan BRUZZ. “Als de Bijbel spreekt over Maria Magdalena, mag men volgens mij ook suggesties geven van mensen die het niet zo nauw nemen met de zeden. Zonder daarom pornografie te tonen, want dat was helemaal niet het geval.” De expo was pas afgelopen zaterdag geopend, in aanwezigheid van minister Sven Gatz (Open Vld).

Voor de kerk staat wel nog altijd een beeld van een galg, dat de pastoor niet kan verwijderen omdat het plein onder het Brussels stadsbestuur valt. De werken zijn nu opgeborgen en komen vanaf midden januari in de Academie voor Beeldende Kunsten in Anderlecht.

bron: Belga