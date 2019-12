Ouders van zwaar ondervoede tweeling zwaarder bestraft in beroep

Het Antwerpse hof van beroep heeft een ouderpaar uit Lier zwaarder bestraft voor het onthouden van voedsel en verzorging aan hun toen anderhalf jaar oude tweeling. De 40-jarige vader werd veroordeeld tot drie jaar effectieve celstraf, de 37-jarige moeder tot twee jaar effectief. In eerste aanleg hadden beiden achttien maanden cel gekregen. De feiten waren in de zomer van 2017 aan het licht gekomen. De moeder, die toen zwanger was van haar vijfde kind, werd naar het ziekenhuis gebracht omdat de baby in haar buik gestorven was. De beklaagden brachten hun tweeling van anderhalf naar de crisisopvang.

Daar werd vastgesteld dat de kinderen slechts zes kilo wogen, terwijl een kind van die leeftijd bijna 12 kilo moet wegen. De jongens waren niet alleen zwaar ondervoed, maar vertoonden ook een ernstige motorische achterstand.

Ook de twee oudere kinderen van vier en vijf waren verwaarloosd. De onthaalmoeder verklaarde dat ze altijd vuile kleren droegen en dat ze zo stonken dat ze hen bijna elke dag in bad moest zetten. De beklaagden betaalden haar niet, maar de kinderen mochten toch blijven komen, omdat ze hun situatie zo erg vond.

Alle kinderen werden geplaatst. De beklaagden ontkenden dat ze de tweeling bewust te weinig eten hadden gegeven en te weinig verzorgd hadden. Volgens de verdediging was er enkel sprake van nalatigheid en drong een vrijspraak zich op. Het hof was het daar niet mee eens.

“De beklaagden hebben de toekomst van hun kinderen opzettelijk en op zeer ernstige wijze gehypothekeerd door hen vanaf de geboorte aan hun lot over te laten en schromelijk te kort te komen aan hun verplichtingen als ouders om hen liefdevol te omringen. Er bestaat geen enkel excuus voor dergelijk handelen”, klonk het in het arrest.

Een voorwaardelijke straf vond het hof niet gepast, aangezien de beklaagden de feiten minimaliseren en niet bereid zijn om hulp te aanvaarden. “De justitie-assistent in Mechelen heeft na hun vrijlating onder voorwaarden bijzonder veel inspanningen geleverd om oplossingen te zoeken, maar na bijna een jaar begeleiding was er nog geen vooruitgang. De beklaagden hebben ook gedurende jaren alle hulp en adviezen van deskundige personen in de wind geslagen.”

bron: Belga