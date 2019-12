Nog niet zeker dat Vlaams Parlement morgen stemt over loonsverlaging

Het is nog niet zeker dat het Vlaams Parlement morgen zal stemmen over een verlaging van de eigen lonen. De partijen overleggen nog over de beste werkwijze voor de invoering van een besparing op de eigen werking. Het Uitgebreid Bureau bereikte gisteren een akkoord over het plan om 6 procent te besparen op de werkingskosten van het Vlaams Parlement, de fractietoelagen en de partijdotaties. Open Vld, dat eerder leek dwars te liggen, sloot zich uiteindelijk aan bij de andere partijen. De liberalen wilden zelfs verder gaan en meteen ook 5 procent besparen op de lonen van de parlementsleden. Daarvoor zou morgen, bij de bespreking van de begroting, een amendement worden voorgelegd.

Een meerderheid voor die besparing zou wellicht snel worden gevonden. “Wij stemmen zeker mee en willen zelfs verder amenderen om 10 procent te besparen op de lonen”, zegt Chris Janssens van Vlaams Belang, de grootste oppositiepartij. “Ook wij zullen het amendement goedkeuren als het wordt voorgelegd, en zullen ook eigen ideeën lanceren om te besparen”, zegt Björn Rzoska van Groen.

Dat het amendement wordt ingediend, is echter niet zeker. De partijen kwamen gisteren immers ook overeen om een werkgroep op te richten die zich moet buigen over de partijfinanciering. Mogelijk worden ook de lonen op dat platform besproken. “We beslissen wellicht pas donderdag of het amendement wordt voorgelegd”, zegt Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz.

bron: Belga