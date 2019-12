In de marge van de Clasico tussen FC Barcelona en Real Madrid zijn woensdagavond in de buurt van Nou Camp twaalf gewonden gevallen bij een charge van de politie op de honderden separatisten die een barricade in brand hadden gestoken, zo maakten de hulpdiensten bekend. De clash tussen de separatisten en de ordediensten vond plaats in een van de straten nabij het stadion. Het merendeel van de manifestanten droeg maskers, zo werd ter plaatse vastgesteld.

bron: Belga