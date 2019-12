Hockey Pro League – Bondscoach Niels Thijssen roept drie nieuwe Red Panthers op

Niels Thijssen, de bondscoach van de Red Panthers, heeft woensdag zijn selectie bekendgemaakt voor de tweede editie van de Hockey Pro League, die midden januari van start gaat. Eerder raakte al bekend dat Jill Boon en Emilie Sinia niet meer welkom zijn, met Anne-Sophie Vanden Borre, Justine Rasir en Pauline de Ryck zijn er ook drie nieuwe namen. “Deze speelsters hebben op het EK U21 getoond dat ze klaar zijn voor de Red Panthers”, zei Thijssen over de drie jonge nieuwkomers. In vergelijking met de olympische kwalificatiewedstrijden komen Joanne Peeters, Tiphaine Duquesne, Alexia t’Serstevens, Lucie Breyne, Charlotte Englebert en Elena Sotgiu er opnieuw bij. “De niet-kwalificatie voor de Spelen laat toe om een proces van wederopbouw in te gaan, en met de uitbreiding van de groep is een eerste stap gezet naar het WK in 2022 en de Spelen in 2024”, besluit Thijssen.

Op 25 en 26 januari speelt België twee keer tegen Australië, tevoren gaan de Panthers al een week trainen in Sydney. Op 1 en 2 februari treffen de Belgen Nieuw-Zeeland, op 8 en 9 februari tot slot wacht China.

De volledige 22-koppige selectie:

Aisling D’Hooghe (GK), Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Abigail Raye, Lien Hillewaert, Emma Puvrez, Pauline Leclef, Barbara Nelen, Michelle Struijk, Sophie Limauge, Ambre Ballenghien, Louise Versavel, Anne-Sophie Weyns, Tiphaine Duquesne, Elena Sotgiu (GK), Alexia ’t Serstevens, Joanne Peeters, Lucie Breyne, Charlotte Englebert, Justine Rasir, Anne-Sophie Vanden Borre, Pauline de Ryck (GK).

bron: Belga