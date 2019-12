FIBA Europe Cup – Spirou Charleroi geeft in het slot zege weg tegen Deense Bakken Bears

Spirou Charleroi heeft woensdag op de tweede speeldag van de tweede ronde van de FIBA Europe Cup basketbal met 78-82 verloren van het Deense Bakken Bears. De Karolo’s gaven in het slot een mooie voorsprong weg. Het eerste kwart was bijzonder gelijkopgaand en eindigde op 21-21, bij de rust stond Charleroi 49-44 voor. In het derde kwart liep Spirou nog twee punten verder weg, maar in de laatste tien minuten gaf de thuisploeg alles uit handen. Bakken won het slotkwart met 8-19 en haalde het uiteindelijk met 78-82.

Joshua Henry Sharma was de absolute uitblinker bij Charleroi met 19 punten, 16 rebounds en 2 steals. Aan de overkant was Adama Darboe de sterke man met 18 punten, 3 rebounds en 3 assists.

Op de eerste speeldag verloor Charleroi al bij Benfica Lissabon. Het blijft met twee punten dus vierde en laatste in groep I. De top twee van elke groep stoot door naar de volgende ronde.

bron: Belga