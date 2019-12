Debat over impeachmentonderzoek tegen Trump gestart

Het Huis van Afgevaardigden is vandaag gestart met het formele debat over de impeachmentprocedure tegen president Donald Trump. Dat zal naar verwachting ongeveer zes uur duren en eindigt met de stemming over de afzetting. Donald Trump is een “constante bedreiging” voor “nationale veiligheid” van de Verenigde Staten, zei Democratisch leider Nancy Pelosi vandaag tijdens het debat. “De onverantwoordelijke daden van de president maakten zijn afzetting noodzakelijk, hij gaf ons geen andere keuze.”

Het debat van zes uur zal leiden tot de stemming over de twee beschuldigingsartikelen gericht tegen de Republikeinse president: machtsmisbruik en belemmering van de goede werking van het Congres.

De Democraten, die een meerderheid vormen in het lagerhuis, beschuldigen Donald Trump ervan zijn macht te hebben misbruikt voor persoonlijke politieke doeleinden, met name door militaire hulp aan Oekraïne te bevriezen om dit land te dwingen onderzoek te voeren naar Joe Biden, zijn potentiële rivaal voor de presidentsverkiezingen in 2020.

Als hij vandaag wordt aangeklaagd, is het aan de Senaat om het proces van de president te organiseren, waarschijnlijk in januari. Omdat het hogerhuis in handen is van de Republikeinen, zou de miljardair vervolgens worden vrijgesproken.

bron: Belga