Croky Cup – KV Kortrijk in extremis voorbij Union naar halve finales

KV Kortrijk heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. De Kortrijkzanen hadden in de kwartfinales geen overschot tegen Union Sint-Gillis, de laatste overgebleven 1B-ploeg, en dankten de kwalificatie aan een laat doelpunt van Gary Kagelmacher om een 0-1 zege te boeken in het Dudenpark, waar vorig seizoen in de kwartfinales de scalp genomen werd van de latere kampioen Racing Genk om er vervolgens in de halve finales uit te gaan tegen de latere Bekerwinnaar KV Mechelen. KVK is zo de tweede halvefinalist in de Beker, na de buren uit Waregem. Zulte Waregem plaatste zich dinsdag ten koste van Charleroi. Het werd 2-0 aan de Gaverbeek na doelpunten van Saido Berahino (47.) en Cyle Larin (90.+3). Bij Essevee hopen ze stiekem op een herhaling van het scenario van 2017. Toen mochten de mannen van Francky Dury de Beker mee naar huis nemen na winst in de finale tegen KV Oostende.

Woensdag wordt er met Standard-Antwerp nog één kwartfinale gespeeld. Na Anderlecht – Club Brugge van donderdag kennen we de vier halvefinalisten.

bron: Belga