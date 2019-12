CEV Cup volley – Mannen van Aalst en vrouwen van Oostende stoten makkelijk door naar achtste finales

Aalst heeft zich woensdag met een 3-0 zege tegen het Nederlandse Doetinchem geplaatst voor de achtste finales van de CEV Cup volleybal bij de mannen. Oostende deed hetzelfde bij de vrouwen met een 3-0 overwinning tegen het Sloveense Nova Gorica. Ook in Nederland was Aalst al met 0-3 gaan winnen. Woensdagavond bedroegen de setstanden 26-24, 25-13 en 25-30 na 1 uur en 15 minuten spelen. In de achtste finales wacht het Kroatische Mladost Zagreb.

Oostende ging volgens een zeer gelijkaardig scenario te werk, want het won eveneens zijn heenwedstrijd al met 0-3 en leed ook woensdag geen setverlies. Het werd tegen Nova Gorica 25-16, 25-19 en 25-22 na 1 uur en 10 minuten spelen. De kans is bijzonder groot dat Oostende het in de achtste finales opneemt tegen Asterix Beveren, want dat verdedigt donderdag een 3-2 voorsprong tegen het Tsjechische Prostejov.

bron: Belga