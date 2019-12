Belgen in het buitenland – Clasico onder hoogspanning levert geen winnaar op

De Clasico van woensdagavond tussen FC Barcelona en het Real Madrid van doelman Thibaut Courtois is na een teleurstellende wedstrijd op een scoreloos gelijkspel geëindigd. Het werd meteen de eerste doelpuntenloze Clasico sinds 2002. De meeste opschudding kwam er na 55 minuten en dan wel door extrasportieve redenen. De Clasico werd immers onder hoogspanning afgewerkt wegens de Catalaanse protesten tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten. Eerder moest de wedstrijd daardoor bijna twee maanden uitgesteld worden en woensdagavond werden ook nog eens de wegen rond Nou Camp geblokkeerd. Vanaf de aftrap verliep de wedstrijd echter zonder incidenten, totdat er bij de wissel van Nelson Semedo door Arturo Vidal plots tientallen gele ballen van de tribunes het veld opgegooid werden. Het zorgde voor een oponthoud van niet meer dan twee minuten en toeval of niet, even later liet de thuisploeg zijn beste kans noteren. Oog in oog met Thibaut Courtois kon Lionel Messi echter niet afwerken. Voor de pauze was de beste kans voor de Madrilenen, die het de thuisploeg meer dan eens moeilijk maakten. Op het kwartier moest Gerard Piqué al een kopbal van Casemiro van de lijn redden, het eerste schot tussen de palen van de Catalanen kwam er pas na een halfuur.

Na de korte opflakkering van Barça nam Real het commando in deze wel erg magere Clasico weer over en de thuisploeg kwam iets meer dan een kwartier voor het einde goed weg toen de openingstreffer van Gareth Bale werd afgekeurd wegens buitenspel.

Met 36 punten uit zeventien wedstrijden blijven beide teams samen aan de leiding in Spanje.

bron: Belga