Antwerp lijdt zevende nederlaag in de Champions League basket

Op de negende speeldag in de Champions League basketbal heeft Antwerp vandaag een zevende nederlaag geleden. Bij het Turkse Bandirma gingen de Giants met 89-81 (rust 50-42) onderuit. Na een 26-18 in het eerste kwart liep Antwerp constant achter de feiten aan. Tijdens het derde kwart (16-21) werd de kloof even tot één punt herleid (53-52) en in het slotkwart (23-18) kwam Antwerp bij 66-66 langszij, maar ook dat was van bijzonder korte duur. De Amerikaanse power forward Emanuel Terry, een ex-NBA-speler, was met 25 punten de topscorer van de partij. Bij de Giants waren Hans Vanwijn (15 punten), Luka Rupnik (14 punten) en Ibrahima Fall Faye (13 punten) het best bij schot.

Met 11 punten is Antwerp zevende en voorlaatste in groep B. De eerste vier gaan door.

bron: Belga