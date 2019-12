Zes tips om te besparen in deze dure eindejaarsperiode

Waarschijnlijk heb je het wel eens meegemaakt: met een vrijwel lege rekening het nieuwe jaar in moeten gaan. December is immers de feestelijkste, maar ook de duurste maand van het jaar. Maar daar is iets aan te doen.

Al die cadeaus, etentjes en prijzige drankjes om het nieuwe jaar mee te beklinken. Die gezelligheid komt natuurlijk met een prijs. Om dit jaar af te sluiten met gezelligheid én een goedgevulde bankrekening lees je hier een aantal tips waarmee jij op slimme manieren flink wat geld kunt besparen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van jouw decembervreugde.

1. Kortingscodes

Mocht je nog twijfelen over een kerstcadeautje voor je naaste – of natuurlijk gewoon voor jezelf – dan is het altijd handig om vóór je aankoop te zoeken naar kortingscodes op het web. Zo zijn er meerdere sites te vinden waar gratis kortingscodes beschikbaar zijn. Ook wordt er voor jouw eerste aankoop van een merk vaak een kortingscode aangeboden. Heb je al eerder een kortingscode voor je favoriete merk ingediend? Of heb je je al een keer ingeschreven voor die nieuwsbrief voor die lekkere welkomstkorting? Gebruik dan bijvoorbeeld het e-mailadres van je werk of opleiding om nogmaals korting te pakken.

2. Bespaar-apps

Door de introductie van de Europese PSD2-wetgeving is het voor nieuwe financiële instellingen mogelijk om toegang te krijgen tot je betaalrekening, mits je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Dit heeft geleid tot een nieuwe golf aan innovaties op het gebied van persoonlijke financiën: er duiken steeds meer apps op die je op handige manieren helpen bij het bijhouden en op orde brengen van je uitgaven. De app helpt je vervolgens op slimme manieren geld te besparen op je lopende contracten en abonnementen.

3. Stuur oude aankopen terug

Je kent het vast wel: dat ene paar sportschoenen dat je toch niet past en dat nu stof staat te vangen onder de kapstok. De kans is groot dat je deze eerder weggooit dan dat je ze ooit weer aantrekt. Nu is het zo dat grote merken als Adidas en Nike lange garantietermijnen aanbieden, soms tot wel een jaar. Zelfs als je denkt dat je paar Nikes iets te veel gedragen zijn, is het in de meeste gevallen zo dat je het aankoopbedrag terug kan krijgen in de vorm van een cadeaubon. Hiermee kan je jezelf in de maand december toch nog op een nieuw paar schoenen trakteren.

Ook op elektronica zit vaak een lange garantietermijn. Op aankopen binnen Europa is dit zelfs twee jaar. Dus heb je nog een tablet liggen die je eigenlijk nooit gebruikt, of een koptelefoon waar je toch niet zo blij mee bent? De kans is groot dat je deze nog terug kan sturen en hiervoor geld terugkrijgt.

4. Verkoop oude spullen

Dit is natuurlijk wel een bekende tip, maar let op: juist in december, als iedereen op zoek is naar dat ene perfecte cadeau, kan je de hoogste prijzen vragen voor jouw oude spullen. Ook al is dit geen daadwerkelijke besparing, het kan je wel helpen bij het ‘terugverdienen’ van je eigen decemberaankopen.

Ook je oude elektronica is vaak nog geld waard. Er zijn tal van websites die met alle liefde wat geld geven voor je oude telefoon of voor die laptop die het niet echt meer goed doet. De materialen die hierin zitten, leveren voor dit soort bedrijven geld op, en jou uiteindelijk dus ook!

5. Geld over? Zet het meteen op je rekening

Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen, maar mocht je toch nog wat geld over hebben eind december, twijfel dan niet om hiervan een deel op een spaarrekening of beleggingsrekening te zetten. Inmiddels heeft elke bank wel een mogelijkheid om jouw geld op een geblokkeerde rekening te zetten of te laten beleggen. Ook al klinkt een geblokkeerde rekening je waarschijnlijk niet heel fijn in de oren, je kan zelf een termijn kiezen waarover je het geld ‘vast’ wil zetten en je ontvangt in de tussentijd rente als beloning. Ook bij een beleggingsrekening kan dit handig zijn. Zo kost het een dag of twee voordat de waarde van je beleggingsrekening op je eigen rekening staat, waardoor impulsaankopen voorkomen worden. Zet echter nooit geld weg wat je niet een tijdje kan missen!

6. Laat je kredietkaart thuis

Meerdere onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat je bij het uitgaan meer geld uitgeeft als je met je kaart betaalt dan als je alleen cash geld op zak hebt. Door je kaart te gebruiken, vermindert je ‘betaalpijn’ en ben je eerder geneigd om toch nog dat ene extra rondje af te rekenen. Ook is bewezen dat op stap gaan met grote briefjes de kosten kan drukken. Een vijftigje uitgeven, voelt vervelender aan dan een tientje. Neem dus zoveel mogelijk grote briefjes mee als je op stap gaat. Je zult merken dat je aan het einde van de avond minder geld hebt uitgegeven dan anders!

