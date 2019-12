Nieuwe datingapp wil erfelijke ziektes bestrijden door DNA te matchen

Mensen hebben allerlei voorkeuren bij het speuren naar een potentiële partner op datingapps: sommigen laten zich leiden door horoscopen, anderen door eetgewoontes, nog anderen door specifieke karaktertrekken. Maar een nieuwe Amerikaanse datingapp die momenteel nog in ontwikkeling is verbindt twee mensen op basis van hun DNA.

Doel is in de eerste plaats vermijden dat mensen met genetische mutaties zouden matchen, zodat ze geen kinderen kunnen voortbrengen met een erfelijk ziekte. Het brein achter de app is wetenschapper en geneticus George Church, verbonden aan de prestigieuze Harvard-universiteit. Kandidaten om de app te gebruiken moeten eerst wat DNA in de vorm van een plukje haar of speeksel opsturen naar het lab van Church, die vervolgens zelf bepaalt wie de app mag gebruiken – op basis van de genen van de kandidaat-gebruiker. Volgens Church zou de informatie over het toegestuurde DNA binnen de muren van zijn laboratorium blijven; zelfs de kandidaat-gebruiker zal de resultaten niet kunnen inkijken.

@digid8fun is a new kind of #datingapp. The dating app is based off of your #DNA to make sure that those who share a genetic mutation never procreate and produce offsprings with a potential #inherited disease. Read more in our #article below. https://t.co/yLiUljv7YW — Screen Shot (@screenshotmag) December 17, 2019

DigiD8 heet de applicatie, en het concept deed al heel wat stof opwaaien in de VS. Church werd beschuldigd van ‘eugenetica’ of rasverbetering: het sleutelen aan de samenstelling van een populatie door de voortplanting te manipuleren. Volgens criticasters zou de app bovendien gebruikt kunnen worden voor heel andere doeleinden dan voor hetgeen de toepassing oorspronkelijk bedoeld was.

“Extra gereedschap”

Church doet de beschuldigingen af als “nonsens” en beweert dat hij mensen enkel wil “helpen”. “Het hoofddoel is DNA-vergelijkingen doen om te vermijden dat gebruikers die drager zijn van een genetische mutatie aan elkaar gekoppeld zouden worden, om zo zeldzame erfelijke ziektes de wereld uit te helpen. Slechts 5 procent van de mensen wordt met een ernstige genetische afwijking geboren, dat betekent dat zij dus nog prima passen bij 95 procent van de mensen. Het is een extra gereedschap naast al die andere criteria die bij daten worden gehanteerd”, aldus Church.

Wat de hele zaak nog controversiëler maakt, is dat de bedenker voor zijn project financiële steun gekregen heeft van miljonair en veroordeeld zedendelinquent Jeffrey Epstein, die dit jaar in mysterieuze omstandigheden zelfmoord gepleegd zou hebben in zijn cel.