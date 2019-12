Niels Destadsbader geeft volgend jaar optreden in Ghelamco Arena

Enkele weken geleden mocht hij nog 54.000 mensen verwelkomen tijdens drie shows in het Sportpaleis, maar in 2020 pakt Niels Destadsbader (31) het nog grootser aan. Hij zal namelijk het allereerste muziekconcert in de Gentse Ghelamco Arena geven.

Eerder deze week liet de West-Vlaamse presentator en zanger op Instagram weten dat hij in 2020 geen vervolg breit aan zijn succesvolle concertreeks in het Antwerpse Sportpaleis. “Dit is een beslissing waar ik lang over heb nagedacht en enkele goede redenen voor heb”, schreef hij. “Maar geen nood, ook 2020 wordt een jaar vol leuke plannen.”

Eerste Vlaamse artiest in voetbalstadion

Hij wou toen niet verder in detail treden, maar HLN weet nu dat Destadsbader volgend jaar wil optreden in de Ghelamco Arena, de thuishaven van voetbalclub AA Gent. Hij zou zo een primeur op z’n naam kunnen schrijven, want het zou het allereerste popconcert ooit zijn in de Ghelamco Arena én hij wordt in één klap ook de allereerste Vlaamse artiest ooit met een show in een voetbalstadion.