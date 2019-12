Dit zijn de tien meest gedownloade apps van het decennium

Het eindejaar nadert met rasse schreden: binnenkort valt het doek over het decennium 2010 – 2019. De afgelopen tien jaar hebben we met z’n allen massaal op ons smartphoneschermpje gekeken en getokkeld, maar wat waren nu de populairste applicaties die onze aandacht opeisten?

Het Amerikaanse marktonderzoeksbureau App Annie grasduinde in zijn databank en toverde de meest gedownloade apps van het decennium tevoorschijn. En u raadt het al: het decennium werd gedomineerd door sociale media.

10. Twitter

Microblogplatform Twitter werd in 2006 gelanceerd en won razendsnel aan populariteit. Gebruikers kunnen met elkaar interageren aan de hand van tweets, die beperkt worden tot 280 tekens.

9. YouTube

Het videoplatform van Google telt 1,9 miljard gebruikers die minstens één keer per maand een filmpje bekijken op de site. Elke dag kijken we met z’n allen één miljard uur aan videomateriaal op het platform: cijfers om van te duizelen.

8. UC Browser

De vreemde eend in de bijt en misschien wel de minst bekende app in deze ranking: UC Browser is een webbrowser voor mobiele apparaten die in handen is van internetreus Alibaba Group – bekend van de webwinkel. De browser is vooral populair in Azië, met name in China, India, Indonesië en Pakistan. Daar wint het zelfs sneller aan populariteit dan Google Chrome.

7. TikTok

Deze videosharingdienst is de meest recente app in dit lijstje. Het is in handen van ByteDance, een bedrijf dat gevestigd is in Peking. De app werd geboren in 2017 en barstte vrijwel meteen uit zijn voegen.

6. Skype

Telecommunicatieplatform Skype biedt video calling en voice chat aan, en verovert daarmee de zesde plaats in dit lijstje.

5. Snapchat

Snapchat werd in 2011 gelanceerd vanuit een doorsnee studentenkamer en werd in ijltempo één van de meest gedownloade apps van het decennium.

4. Instagram

De foto-app van Facebook zag het levenslicht in 2010, in juni 2018 rondde de applicatie de kaap van 1 miljard gebruikers die minstens één keer per maand actief zijn.

3. WhatsApp

WhatsApp telt 1,5 miljard actieve gebruikers in 180 landen. 1 miljard mensen gebruiken de app dagelijks. Elke dag worden meer dan 65 miljard tekstberichten verzonden via WhatsApp.

2. Facebook Messenger

De chatapplicatie van Facebook werd in 2011 gelanceerd en strandt op de tweede plaats in deze ranking.

1. Facebook

Het mag geen verrassing heten dat Facebook de meest gedownloade app van het afgelopen decennium is. Het bedrijf domineert deze lijst met vier apps die in zijn portefeuille zitten. Facebook is anno 2019 het op drie na meest waardevolle bedrijf ter wereld met een geschatte waarde van zo’n 95 miljard dollar.