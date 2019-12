Brad Pitt over zijn jarenlange verslaving: “Niemand hield me tegen”

De Amerikaanse acteur Brad Pitt heeft in een interview toegegeven dat hij vroeger, naast een alcoholverslaving, ook verslaafd was aan marihuana. “Ik rookte soms vier, vijf joints per dag”, klinkt het.

Enkele jaren geleden biechtte Brad Pitt op dat hij een alcoholprobleem had. Daar is hij intussen van af, maar nu heeft de 56-jarige Hollywoodacteur ook toegegeven dat hij in de jaren 90, toen zijn filmcarrière een enorme boost kreeg, een wietverslaving had.

Vluchten van de realiteit

Dat begon als manier om rustig te worden, maar al snel liep zijn verslaving uit de hand. “Ik was jarenlang verslingerd aan marihuana. Het grootste deel van de jaren 90 liep ik high rond. Ik rookte soms vier, vijf joints per dag. Ik ben daar uiteraard niet trots op, maar ik dacht toen dat ik dat spul nódig had. Voor mij was het de enige manier om kalm te worden. Om te vluchten van alle heisa. In die periode schoot ik als een komeet naar de top in Hollywood. De ene dag was ik nog gewoon Brad, de volgende een wereldster. Ik kon die aandacht niet aan. Ik had iets nodig om me rustig te houden en zag marihuana als de oplossing”, lezen we in TV Familie.

Roken met vriendin

Niemand in zijn omgeving besefte echt hoe hard Pitt verslaafd was aan marihuana, dus werd hij ook niet tegengehouden. Integendeel: zijn toenmalige vriendin, Gwyneth Paltrow, rookte met hem mee, al hield zij het cannabisgebruik binnen de perken. “Mijn toenmalige lief bevond zich in een vergelijkbare situatie en deed vaak mee. Maar niet zoveel als ik, moet ik toegeven”, klinkt het.

Paranoïde

De acteur van onder meer ‘Inglourious Basterds’ en ‘Mr. & Mrs. Smith’ kampte op een bepaald moment met psychische problemen. Dat was voor hem een alarmbel die hem uiteindelijk overhaalde om ermee te stoppen. “Ik kreeg soms waanvoorstellingen en werd paranoïde. En ik had steeds méér wiet nodig om rustig te blijven. Steeds zwaarder spul ook. Uiteindelijk heb ik hulp gezocht en ben ik afgekickt. Oké, ik heb nadien nog weleens een jointje gerookt, maar ik had het niet meer nódig, snap je?”, vertelt hij.

Kinderen waarschuwen

Pitt brengt het verhaal naar buiten omdat hij wil voorkomen dat zijn kinderen dezelfde weg opgaan. “Net als bij mijn alcoholverslaving heb ik vooral mezelf en mijn lichaam tekortgedaan. En ik heb veel mensen ontgoocheld. Ik ben er nu open over omwille van mijn kinderen. Ik wil hen wijzen op de gevaren. En tonen dat mensen die al het geluk van de wereld lijken te kennen er ook het slachtoffer van kunnen worden. Het is mijn grootste wens dat mijn kids ver weg blijven van drugs en alcohol”, besluit hij.