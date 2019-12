BOOKS. Boek van de maand: ‘Mijn dood en ik’ van Remco Campert

Wegens zijn gezegende leeftijd – de gelauwerde schrijver vierde dit jaar zijn negentigste verjaardag – geeft Remco Campert nog zelden interviews. Wel komt hij naar buiten met een nieuwe dichtbundel met de veelzeggende titel ‘Mijn dood en ik’ (De Bezige Bij). Maar wat moet je nu weten over Campert voor je hem leest?

1. Campert is er altijd geweest

Hij debuteerde als dichter ten tijde van de literaire beweging van de Vijftigers en richtte in 1950 het tijdschrift ‘Braak’ op, waar hij in de redactie zat met onder meer Lucebert en Hans Andreus.

2. Alle Nederlanders houden van Campert

Met zijn roman ‘Het leven is vurrukkulluk’ brak hij in 1961 door bij het grote publiek, via zijn columns kwam hij meer dan dertig jaar in Nederlandse huiskamers. Professioneel vormen de P.C. Hooftprijs in 1976 en de Prijs der Nederlandse Letteren in 2015 de kroon op zijn werk.

3. Campert heeft een bewogen leven geleid

Zijn vader – de dichter Jan Campert – overleed in een concentratiekamp, zijn moeder was als actrice vaak uithuizig. Zelf huwde Campert drie keer vooraleer hij zijn huidige vrouw Deborah Wolf ontmoette. Maar ook zij namen een pauze in de jaren tachtig, een periode met veel drank en overspel.

4. Campert schrijft wat hij bedoelt…

en dit in een eenvoudige spreektaal. In zijn lichtvoetige gedichten met een weemoedige onderstroom valt er dan ook niets tussen de regels te lezen.

5. ‘Mijn dood en ik’…

is misschien wel Camperts laatste bundel. Want eigenlijk kondigde hij in 2018 al aan te stoppen. Dat jaar nam hij afscheid van zijn drie wekelijkse columns voor de Volkskrant en Elsevier. Dat was druk. Maar nu het niet meer hoeft, kan hij het niet laten.

(ke)

Een exemplaar van ‘Mijn dood en ik’ winnen? In de Facebook-groep ‘Iedereen Leest- wat lees jij?’ deelt Iedereen Leest, met dank aan uitgeverij De Bezige Bij, 5 exemplaren uit aan enthousiaste lezers. Word dus vandaag nog lid!