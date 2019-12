VIDEO. Vreemde voetganger in Montreal: alligator steekt de straat over

In een filmpje is te zien hoe plots een vreemd wezen opduikt in Montreal, Canada. Een alligator steekt er op zijn dode gemakje een drukke straat over.

Een omstaander legde het gebeuren op camera vast en plaatste het op sociale media. De politie verklaarde dat het dier werd vervoerd door een gespecialiseerde firma, om later naar een exotische dierententoonstelling te gaan. Toen de bestuurders het busje hadden geparkeerd om te gaan lunchen, besloot het dier via de automatische deur het alligatorpad te nemen. Het reptiel werd later weer gevangen.