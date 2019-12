West-Vlamingen en senioren kroonden Coens tot voorzitter

Joachim Coens heeft zijn overwinning in de CD&V-voorzittersverkiezingen te danken aan zijn populariteit in West-Vlaanderen en bij de leden ouder dan 65. Dat leert een onderzoek van de UGent, zo schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vandaag. Coens haalde het in de tweede stemronde nipt van zijn uitdager, Sammy Mahdi uit Vilvoorde. Hij kreeg 12.101 stemmen achter zijn naam. Mahdi bleef hangen op 11.681 stemmen.

Een onderzoek naar de stempatronen van de CD&V-leden toont waar het verschil juist zit. Zo heeft provinciaal chauvinisme een grote rol gespeeld in het eindresultaat. In zijn thuisprovincie West-Vlaanderen won Coens met overmacht van Mahdi. In de andere provincies waren de uitslagen van beide kandidaten haast gelijk of won Mahdi. Zijn winstmarges waren echter te klein om de nederlaag in het christendemocratische bastion West-Vlaanderen goed te maken.

Coens bleek ook de populairste kandidaat bij de partijleden ouder dan 65. Een belangrijke groep, aangezien het CD&V-ledenbestand voor iets meer dan de helft uit senioren bestaat. In de twee andere leeftijdscategorieën (-35 jaar en 35 tot 64 jaar) scoorde Mahdi duidelijk beter. Tegelijk scoorde Coens beter bij de standen binnen CD&V. Dus ook bij Beweging.net.

“De traditionele CD&V-achterban heeft de doorslag gegeven”, zegt politicoloog Bram Wauters.

bron: Belga