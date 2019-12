“Vermiste” Australische premier onder vuur

De Australische premier Scott Morrison krijgt kritiek omdat hij gespot zou zijn toen hij een vliegtuig boardde richting Hawaii, terwijl nog steeds bosbranden woeden in Australië. Lokale media hadden bericht over de geruchten dat hij met zijn vrouw en twee dochters aan boord zou gestapt zijn van het toestel gisteren. Het kantoor van de premier in Canberra reageerde niet op een vraag naar de verblijfplaats van de premier van het Duitse persagentschap DPA. Volgens een woordvoerder is het uit veiligheidsoverwegingen niet de gewoonte om informatie te verstrekken over zijn verplaatsingen. Als de premier op vakantie gaat, wordt mogelijk wel een verklaring gepubliceerd over de aanstelling van een vicepremier tot waarnemend premier.

Een parlementslid van de oppositiepartij Labor, Brian Mitchell, maakte zijn ongenoegen kenbaar op Twitter. “Kan ik gewoon zeggen dat het verdomd ongewoon is voor de premier om het land te verlaten, onaangekondigd, met geen statement over regelingen voor een waarnemend premier, in het midden van een gigantische bosbrand die de oostkust verwoest, ook de eigen staat van de premier”, aldus Mitchell.

Op Twitter in Australië werden de hashtags ‘#WhereTheBloodyHellAreYou’, ‘#WheresScotty’, ‘#Hawaii’, en ‘#Morrisonfires’ populair. Mensen publiceerden hun ongenoegen op Twitter dat Morrison vrijaf nam tijdens de dodelijke bosbranden, waarbij al 3 miljoen hectare land in de as is gelegd.

De hevige bosbranden zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg gestart, sinds oktober. Momenteel woeden er in New South Wales nog meer dan honderd branden. Ruim duizend woningen werden door de vlammen vernield of beschadigd. En gevreesd wordt dat er nog lang geen beterschap in zicht is, nu er de komende week in de meeste gebieden een hittegolf wordt verwacht met temperaturen tot ver boven de 40 graden.

