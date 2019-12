Treinverkeer blijft voorlopig onderbroken tussen Antwerpen-Berchem en Puurs

Het treinverkeer tussen Antwerpen-Berchem en Puurs is sinds maandag 16.20 uur onderbroken en dat blijft voorlopig nog zo. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel dinsdagochtend. De onderbreking is een gevolg van een incident met een vrachtwagen, die de bovenleiding en de slagbomen aan de overweg Berkenrodelei in Hoboken beschadigde. “De herstelling aan de beschadigde bovenleidingen gaat verder en de vervangbussen blijven rijden als alternatief voor de reizigers”, aldus woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel dinsdag.

Aanvankelijk was gezegd dat het treinverkeer dinsdagochtend bij het begin van de treindienst kon worden hernomen op één spoor.

bron: Belga