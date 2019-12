Transparantie en ‘good governance’ moeten Belgisch voetbal redden

Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, heeft na unanieme stemming op de algemene vergadering het mandaat gekregen om een actieplan uit te werken om de toekomst van het Belgisch voetbal te verzekeren. Transparantie en ‘good governance’ zijn daarin de sleutelwoorden. “De ingrepen kunnen heel ver gaan, maar zijn nodig om een duurzame, zuivere en concurrentiële competitie te verzekeren.” De beslissing houdt op dit moment enkel een intentieverklaring in. “Het Belgisch profvoetbal beseft dat er een noodzaak is om transparanter te worden en maatregelen te nemen die ‘good governance’ implementeren”, legt Croonen zelf uit. “We willen de voetbalsector op een transparante en duurzame manier organiseren. De doelstelling is om een globaal actieplan op te stellen, zodat een eerlijke competitie kan georganiseerd worden, de jeugdwerking van onze clubs gestimuleerd wordt en het Belgisch voetbal tegelijk competitief blijft.”

De Pro League rekent daarvoor op het advies van experts. In principe zouden fiscalist Michel Maus, minister van Staat Johan Vande Lanotte en ex-basketter Thomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) dinsdag hun eerste voorstellen voorleggen, maar het drietal kreeg zijn rapport niet op tijd klaar. Ze leggen de laatste hand aan de aanbevelingen. Verwacht wordt dat het in februari rond is.

Ook het fiscaal en sociaal gunstregime waar voetbalclubs en -spelers van profiteren, valt onder het actieplan dat Croonen wil uitwerken. Daarover werd dinsdag op de algemene vergadering van de profclubs, die zelf een voorstel klaar hebben, niet gesproken. “We hebben vanuit de politiek vernomen dat er bereidheid is om te overleggen. Dat overleg zal te gepasten tijde plaatsvinden.”

