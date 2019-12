Staking treft ook toeristen in Parijs – Eiffeltoren gesloten

Door de staking in Frankrijk tegen de pensioenhervorming is de Eiffeltoren vandaag dicht. De esplanade blijft wel open, meldde de persdienst van de wereldberoemde toren op de officiële Twitter-account. In het Musée d’Orsay, dat onder meer impressionisten tentoonstelt, zijn talrijke zalen door de staking niet toegankelijk. Bovendien bleven ook het Musée Rodin en het Picassomuseum vandaag gesloten.

De vakbonden hebben voor vandaag weer tot massale protesten opgeroepen. In de namiddag wordt een grote betoging in Parijs verwacht.

Toeristen zijn al vaker getroffen door de stakingen: talrijke bezienswaardigheden in Parijs gingen de voorbije twee weken steeds weer dicht. Voor de hotel- en restaurantuitbaters van Parijs heeft de Franse regering steunmaatregelen aangekondigd. Ze worden in de periode voor Kerstmis bijzonder hard getroffen door de stakingen.

Met de pensioenhervorming wil de centrumregering een einde maken aan de versplintering in 42 pensioenstelsels en aan de talrijke speciale rechten en privileges. Ook moeten er stimulansen komen om langer te werken. Het streekvervoer in Parijs en het treinverkeer in het hele land zijn sinds bijna twee weken verstoord.

