Sp.a wil dringende bijeenkomst Kamercommissie over Belfius

Sp.a wil dat de Kamercommissie Financiën dringend bijeenkomt over de staatsbank Belfius. De raad van bestuur zou daar donderdag een nieuwe voorzitter kiezen. Omdat die keuze mee bepalend kan zijn voor de richting die de bank uitgaat, vindt de sp.a dat de zaak vooraf in het parlement moet worden besproken. Zeker omdat de regering nog in lopen de zaken is. De regering-Michel probeerde Belfius naar de beurs te brengen, maar dat lukte niet. CD&V koppelde de beursgang aan een oplossing voor de Arco-coöperanten, maar dat draaide op niets uit.

Belfius moet een opvolger vinden voor Jos Clijsters en zou deze week een nieuwe voorzitter kiezen. Sp.a wil voor die bestuursvergadering van donderdag de regering hierover horen. “De voordracht van een nieuwe voorzitter loopt wellicht samen met de discussie over het al dan niet privatiseren van de bank. We vinden dat in lopende zaken niet kunnen”, zegt sp.a-Kamerlid Jan Bertels.

De sp.a’er wil dat de commissie Financiën hierover dringend bijeenkomt. Probleem is wel dat deze commissie net een nieuwe voorzitter heeft. Florence Reuter (MR) heeft het voorzitterschap overgenomen van haar partijgenote Kattrin Jadin. De nieuwe commissievoorzitter heeft nog niet op het verzoek van Bertels gereageerd.

