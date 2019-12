“Sleutel ligt bij Open Vld en CD&V”

Voormalig preformateur Geert Bourgeois (N-VA) roept op om de informateurs hun werk te laten doen. “Ze hebben de opdracht om de twee opties (paarsgeel en paarsgroen, red.) te bekijken”, zo reageerde hij vandaag in De Ochtend (Radio 1) op de uitspraak van zijn voormalige collega-preformateur Rudy Demotte (PS) dat een regering met PS en N-VA onmogelijk is. Ook Open Vld-kamerlid Vincent Van Quikenborne vindt dat Demotte geen respect toont voor de informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V). Geert Bourgeois zei dat hij geen olie op het vuur wil gooien. Rudi Demotte, met wie hij naar eigen zeggen als preformateur goed heeft samengewerkt, deed zijn verklaringen van dinsdag als partijmilitant. In hun eindrapport aan de koning waren de preformateurs Bourgeois en Demotte duidelijk over een paarsgele regering rond PS en N-VA: “De inhoudelijke verschillen tussen de PS de N-VA zijn zodanig dat het niet mogelijk is om een volgende fase te starten die rond deze twee partijen is gebouwd”.

Volgens Geert Bourgeois ligt de sleutel bij Open Vld en CD&V: “We hebben een sterk Vlaams regeerakkoord. Dat kan evenwel niet gerealiseerd worden als dat niet doorgetrokken wordt op federaal niveau.” Voor Bourgeois is een ‘Vlaams front’ evident. “We moeten het Zweeds verhaal federaal doortrekken”, besloot hij.

Op Twitter haalt Open Vld’er Vincent Van Quickenborne hard uit naar Demotte. “Nul, nul respect voor informateurs @GLBouchez en @joachimcoens”, vindt hij. Van Quickenborne waarschuwt de Franstalige socialisten meteen ook voor het veto dat de partij stelt tegen N-VA: “Als de PS denkt hiermee een federale regering te kunnen forceren: think again. It won’t happen.”

MR-politica en Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle nam op Bel RTL akte van de uitspraken van Rudi Demotte dat voor de PS een federale regering met N-VA uitgesloten is. “We moeten dus andere oplossingen vinden”, stelde ze vast. Voor Laruelle “ligt de sleutel vandaag eerder aan Nederlandstalige kant”.

bron: Belga